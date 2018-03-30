Продавцы кофе в американском штате Калифорния обязаны
предупреждать посетителей об опасности своей продукции для их здоровья. Такое
решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.
Продавцы кофе в американском штате Калифорния обязаны
предупреждать посетителей об опасности своей продукции для их здоровья. Такое
решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.
Иск от Некоммерческого совета по исследованиям токсичных
препаратов был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса еще в 2010 году. Суть иска
состояла в том, что продавцы кофе "не представили четкого и разумного
предупреждения" своим клиентам о том, что вместе с кофе они потребляют
акриламид. И вот теперь суд подтвердил, что этого, в самом деле, требует региональный
закон о безопасной питьевой воде от 1986 года.
Следуя решению калифорнийских судей, Starbucks, 7-Eleven и
другие кофейни будут предупреждать посетителей о возможности развития у них раковых
заболеваний после употребления любимого напитка. Таблички с разъяснениями повесят
на видных местах.
Новых жертв судебных решений ждать недолго. Ведь акриламид
содержится не только в кофе – но во многих продуктах питания и напитках,
которые приготовлены при температурах выше 120°С. В список попадают картофель и
зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя. От связанных с этим судебных исков уже
пострадали американские компании Heinz и Frito-Lay. Им пришлось менять
технологию производства, чтобы снизить содержание канцерогенов в своей
продукции.
По мнению борцов за здоровое питание американцев, даже таких
мер недостаточно. Рекомендуется переходить на рис и кукурузу, пишет Life.ru.
Ранее Dni.Ru писали о том, что акриламид нашли в растворимом кофе. Как сообщалось, это опасный канцероген, способный провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.
Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.