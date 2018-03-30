Продавцы кофе в американском штате Калифорния обязаны предупреждать посетителей об опасности своей продукции для их здоровья. Такое решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.

Продавцы кофе в американском штате Калифорния обязаныпредупреждать посетителей об опасности своей продукции для их здоровья. Такоерешение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.Иск от Некоммерческого совета по исследованиям токсичныхпрепаратов был подан в Верховный суд Лос-Анджелеса еще в 2010 году. Суть искасостояла в том, что продавцы кофе "не представили четкого и разумногопредупреждения" своим клиентам о том, что вместе с кофе они потребляютакриламид. И вот теперь суд подтвердил, что этого, в самом деле, требует региональныйзакон о безопасной питьевой воде от 1986 года.Следуя решению калифорнийских судей, Starbucks, 7-Eleven идругие кофейни будут предупреждать посетителей о возможности развития у них раковыхзаболеваний после употребления любимого напитка. Таблички с разъяснениями повесятна видных местах.Новых жертв судебных решений ждать недолго. Ведь акриламидсодержится не только в кофе – но во многих продуктах питания и напитках,которые приготовлены при температурах выше 120°С. В список попадают картофель изерна пшеницы, ржи, овса, ячменя. От связанных с этим судебных исков ужепострадали американские компании Heinz и Frito-Lay. Им пришлось менятьтехнологию производства, чтобы снизить содержание канцерогенов в своейпродукции.По мнению борцов за здоровое питание американцев, даже такихмер недостаточно. Рекомендуется переходить на рис и кукурузу, пишет Life.ru.Ранее Dni.Ru писали о том, что акриламид нашли в растворимом кофе. Как сообщалось, это опасный канцероген, способный провоцировать болезни сосудов и многие другие. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.