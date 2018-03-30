Певец оскандалился на юбилее у Винокура. Но причину его гнева никто не понял.

Певец оскандалился на юбилее у Винокура. Но причину его гнева никто не понял.Специальным гостем на концерте по случаю 70-летия Владимира Винокура стал Иосиф Кобзон. Народный артист СССР вместе с ансамблем Национальной гвардии исполнил песню "Еще, еще, еще". А за кулисами грянул скандал...К вышедшему со сцены артисты подлетел администратор с бумагами – каждый участник сборного концерта должен подписать бумагу об авторских правах и использовании изображения в телетрансляции. Ведь концерт этот покажут по Первому каналу. "Иосиф Давыдович, подпишите, пожалуйста", – взмолилась ответственная за документы. "Да пошла она на ***!" – неожиданно крикнул певец и оттолкнул ее руку с авторучкой и бумагой. "Иосиф Давыдович, я вам очень прошу!", – хваталась за соломинку дама. Но эстрадный кумир даже не остановился. Причину его негодования осталась загадкой.Надо заметить, что 80-летний артист заметно сдал – он с трудом ходит, его за руку постоянно поддерживает помощник. Ну и охранник сопровождает всюду. Ведь Кобзон славится смелыми заявлениями и принципиальность, помогает родному Донбассу, поэтому недоброжелателей у него хватает.Сегодня певец практически не общается с прессой да и фотографироваться не любит. И только артистке юмористического жанра Кларе Новиковой не смог отказать и на мгновение остановился.