Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о том, такое токсичное вещество, как акриламид содержится во многих часто употребляемых продуктах. По ее словам, в некоторых из них в десятки раз больше этого канцерогена, чем в кофе.

Врач-диетологЛидия Ионова рассказала о том, такое токсичное вещество, какакриламид содержится во многих часто употребляемых продуктах. По ее словам, в некоторых из них в десяткираз больше этого канцерогена, чем в кофе."Это впервую очередь, чипсы, картофель фри. Самое главное, вся выпечка и даже печеныйхлеб содержат акриламид. Это вещество мы получаем не только с пищей, но ис водой, если используем пластиковые упаковки", – цитирует эксперта НСН. Онаподчеркнула, что огромное количество акриламида получают курильщики. По мнению Ионовой,поэтому действительно очень важно маркировать продукты по примеру США.Как писали Dni.Ru, производителей кофе в американском штатеКалифорния обязали снабжать свою продукцию специальной пометкой о содержанииопасных веществ. В частности, таким образом там будут маркировать кофе. Такое решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.Это опасный канцероген способен провоцировать многиеболезни. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду сдобавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.Справедливости ради стоит отметить, натуральныйкофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики иборьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки вдень, меньше шансов умереть от болезней сердца.