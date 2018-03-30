Врач-диетолог
Лидия Ионова рассказала о том, такое токсичное вещество, как
акриламид содержится во многих часто употребляемых продуктах. По ее словам, в некоторых из них в десятки
раз больше этого канцерогена, чем в кофе.
Врач-диетолог
Лидия Ионова рассказала о том, такое токсичное вещество, как
акриламид содержится во многих часто употребляемых продуктах. По ее словам, в некоторых из них в десятки
раз больше этого канцерогена, чем в кофе.
"Это в
первую очередь, чипсы, картофель фри. Самое главное, вся выпечка и даже печеный
хлеб содержат акриламид. Это вещество мы получаем не только с пищей, но и
с водой, если используем пластиковые упаковки", – цитирует эксперта НСН. Она
подчеркнула, что огромное количество акриламида получают курильщики. По мнению Ионовой,
поэтому действительно очень важно маркировать продукты по примеру США.
Как писали Dni.Ru, производителей кофе в американском штате
Калифорния обязали снабжать свою продукцию специальной пометкой о содержании
опасных веществ. В частности, таким образом там будут маркировать кофе. Такое решение принял суд, обнаруживший в зернах акриламид.
Это опасный канцероген способен провоцировать многие
болезни. Эксперименты показали, что у грызунов, употреблявших воду с
добавленным веществом, в большинстве случаев развивались онкозаболевания.
Справедливости ради стоит отметить, натуральный
кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и
борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в
день, меньше шансов умереть от болезней сердца.