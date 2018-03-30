Известный юморист Александр Морозов рассказал в эфире федерального канала, о том, что его настигла череда несчастий. Мужчина потерял отца, ему дважды угрожала смертельная опасность, а все любовные отношения завершились провалом.

Известный юморист Александр Морозов рассказал в эфире федеральногоканала, о том, что его настигла череда несчастий. Мужчина потерял отца, емудважды угрожала смертельная опасность, а все любовные отношения завершилисьпровалом.Морозов пришел в программу Бориса Корчевникова "Судьбачеловека". Юморист поделился своим горем. Ему пришлось отказаться от помощи умирающемуродственнику ради спасения двоих незнакомцев."Мне пришлось делать выбор междудругими людьми и отцом. Папа сильно болел, у него отказывали почки. Врач тогдаотвел меня в палату, показал аппараты для гемодиализа и двух пациентов, которыек ним были подключены. Врач так и сказал – выбирай, кого из них мы отключим иподключим твоего отца, кто из них умрет. Я не мог сделать такой выбор даже радипапы. Я забрал его домой умирать. Ему было 63 года", – откровенно признался Александр.К сожалению, на этом невзгоды в жизни комедианта незакончились. Будучи на гастролях в Самаре, он чуть не утонул. "Это такой страх,я понял. что испытывали люди на Титанике. Нас чудом спасли, пока наша лодка шлако дну в холодной воде", – вспоминает артист.Не успел Александр отойти от случившегося, судьба подкинулаему новое испытание. Незнакомец пытался застрелить юмориста. "Ясобирался давать прощальный концерт, мы были в ресторане. Вдруг вижу, встаетмужчина и целится мне в лоб. Я понимаю, что это боевой пистолет. Вся жизньперед глазами пролетела. Раздается выстрел – я не испугался, а просто оцепенел.Как оказалось, за перегородкой, которого я не видел, выстрелил первым в тогочеловека", – с ужасом вспоминает Морозов.Личная жизнь артиста также складывается не совсем удачно. Оннесколько раз пытался построить долгие отношения, но все они завершалисьпровалом. Первый раз Александр женился довольно рано – он отбил девушку улучшего друга.После артист больше официально не оформлял отношения, жил в гражданском браке – сначала это была девушка из егородного города. Была любовь, но через несколько лет он взял и уехал в Москву ирасстался с ней по телефону. Следующая сожительница артиста быластриптизершей. Александр увел ее из семьи, но, по признанию самого Морозова,после очень некрасиво с ней расстался.Мужчина всегда мечтал стать отцом, но ни одна из его экс-возлюбленныхребенка ему так и не подарила. Морозов компенсировал этот пробел в своей жизни,у него шесть крестных детей – пять дочек и сын.