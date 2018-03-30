Известный юморист Александр Морозов рассказал в эфире федерального
канала, о том, что его настигла череда несчастий. Мужчина потерял отца, ему
дважды угрожала смертельная опасность, а все любовные отношения завершились
провалом.
Известный юморист Александр Морозов рассказал в эфире федерального
канала, о том, что его настигла череда несчастий. Мужчина потерял отца, ему
дважды угрожала смертельная опасность, а все любовные отношения завершились
провалом.
Морозов пришел в программу Бориса Корчевникова "Судьба
человека". Юморист поделился своим горем. Ему пришлось отказаться от помощи умирающему
родственнику ради спасения двоих незнакомцев.
"Мне пришлось делать выбор между
другими людьми и отцом. Папа сильно болел, у него отказывали почки. Врач тогда
отвел меня в палату, показал аппараты для гемодиализа и двух пациентов, которые
к ним были подключены. Врач так и сказал – выбирай, кого из них мы отключим и
подключим твоего отца, кто из них умрет. Я не мог сделать такой выбор даже ради
папы. Я забрал его домой умирать. Ему было 63 года", – откровенно признался Александр.
К сожалению, на этом невзгоды в жизни комедианта не
закончились. Будучи на гастролях в Самаре, он чуть не утонул. "Это такой страх,
я понял. что испытывали люди на Титанике. Нас чудом спасли, пока наша лодка шла
ко дну в холодной воде", – вспоминает артист.
Не успел Александр отойти от случившегося, судьба подкинула
ему новое испытание. Незнакомец пытался застрелить юмориста. "Я
собирался давать прощальный концерт, мы были в ресторане. Вдруг вижу, встает
мужчина и целится мне в лоб. Я понимаю, что это боевой пистолет. Вся жизнь
перед глазами пролетела. Раздается выстрел – я не испугался, а просто оцепенел.
Как оказалось, за перегородкой, которого я не видел, выстрелил первым в того
человека", – с ужасом вспоминает Морозов.
Личная жизнь артиста также складывается не совсем удачно. Он
несколько раз пытался построить долгие отношения, но все они завершались
провалом. Первый раз Александр женился довольно рано – он отбил девушку у
лучшего друга.
После артист больше официально не оформлял отношения, жил в гражданском браке – сначала это была девушка из его
родного города. Была любовь, но через несколько лет он взял и уехал в Москву и
расстался с ней по телефону. Следующая сожительница артиста была
стриптизершей. Александр увел ее из семьи, но, по признанию самого Морозова,
после очень некрасиво с ней расстался.
Мужчина всегда мечтал стать отцом, но ни одна из его экс-возлюбленных
ребенка ему так и не подарила. Морозов компенсировал этот пробел в своей жизни,
у него шесть крестных детей – пять дочек и сын.