71-летняя Клара Новикова всего на год старше Владимира Винокура. Они знакомы не один десяток лет. И хотя сегодня, когда программа Аншлаг выходит крайне редко, артисты не утратили дружеских связей. Поэтому Новикова не могла отказаться от приглашения Винокура выступить в его юбилейном концерте в Кремле. А за кулисами она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.

71-летняя Клара Новикова всего на год старше Владимира Винокура. Они знакомы не один десяток лет. И хотя сегодня, когда программа "Аншлаг" выходит крайне редко, артисты не утратили дружеских связей. Поэтому Новикова не могла отказаться от приглашения Винокура выступить в его юбилейном концерте в Кремле. А за кулисами она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.Клара Борисовна, вы так хорошо выглядите, что кажется, будто пользуетесь маской с каким-то волшебным составом!Перестаньте мне подмигивать! Я делаю все то, что должна делать следящая за собой женщина. Никого особого состава у меня нет. Мой состав – это поезд. Надо успевать с одного состава на другой, с самолета на самолет. Вот и все, на что меня хватает.Кстати, про поездки.В середине 90-х программа "Аншлаг" начала устраивать выездные сессии, самой популярной из которых был "Ангшлаг на Волге". Скучаете по тем временам?Ой, ну что вы вспоминаете это! Я ностальгии не испытываю, а вот зрители меня постоянно спрашивают, мол, когда мы вернемся к тому формату. Но, знаете ли, финансово это все не так легко делать, поэтому вряд ли в ближайшее время будет что-то подобное. Кстати, люди, которые в те времена ездили с нами на проходе по Волге, были уверены, что мы призваны их развлекать и веселить. В 9 утра мы уже в гриме, уже на площадке и уже работаем. А они требуют фотографий, автографов... Но люди все равно были рады видеть нас, понимали, что это не просто хиханьки-хахоньки, а большая работа. Ведь рассмешить большой зал крайне сложно. Юмор – это очень приватная история, глаза в глаза.Ну а если у человека нет чувства юмора, то как быть?Значит это инвалиды, калеки. Потому что это такое же чувство, как слух, обоняние, осязание. А без юмора человек не может на себя даже смотреть объективно. Ведь юмор – это такое же отражение человека, как зеркальное. Я всегда говорю: "Трагикомедия пишется в одно слово". Только юмор дает возможность отстраниться или выйти из каких-то самых сложных ситуаций, как, допустим, недавний траур по всей стране (по жертвам пожара в Кемерово – Прим. ред.). Но жизнь продолжается, и людям, которые все эти дни следили за новостями, переживали, на которых все это давило, очень важно при помощи юмора отвлечься. Я, кстати, в день траура играла в спектакле. Мы его решили не отменять, потому что постановка не комедийная, не развеселая.Вы занимаетесь своим делом, любите его. А понятие "звездной болезни" вам знакомо?Я ем тоже самое, что и вы, в туалет хожу так же, вижу на улицах такие же проблемы в городе. Какая тут звездность! Словом, знаю, как живут простые люди и очень сопереживаю им. Месяц назад, например, выступала в Кемерово, где произошла трагедия. Ведь я занимаюсь самым благородным делом – даю людям отдушину.