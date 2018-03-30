Сын музыкантов Владимира Преснякова и Натальи Подольской впервые появился на сцене. Об этом дебюте рассказала звездная мама.

Сын музыкантов Владимира Преснякова и Натальи Подольской впервыепоявился на сцене. Об этом дебюте рассказала звездная мама.На странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором ее благоверный держит на руках сына Артема. "Первый выход Темы на сцену на концерте у папы.Мама, если что, всегда на подхвате", – написала под фото Наталья. Ранее малышнаблюдал за работой отца либо из зрительного зала, либо из-за кулис.Свидетелями боевого крещения стали гости юбилейного концерта Преснякова-младшего в Москве. Разумеется, появление юного ангела под софитами породиловосторг и шквал аплодисментов.Растроганные фанаты рассыпались в комплиментах: "Какие же вы искренне счастливые! Через фоточувствуется этот заряд позитивной энергии) Хочется улыбаться, глядя на него)Спасибо вам и всех благ вашей чудесной семье! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "У вас очень красивый мальчик) на Владимира похож,немного на Никиту смахивает в детстве, только не много)"."Была наюбилейном концерте. Супер, ребята! Как вы мне нравитесь!! Ну а сын уходить сосцены не хотел, ему оч понравилось) Это было мило", – поделились впечатлениями одна зрительница. Также гостей юбилейного вечера очень позабавило поведения юной звезды: "Так мило кланялся после песни", "А как он держался то – певец не иначе", "Я в экстазе от Артемки".Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгомечтали о детях. Наконец, в 2015 году у них родился сын Артемий. Это первыйребенок Натальи и второй – Владимира. Старшему сыну певца Никите 26 лет.