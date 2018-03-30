Ученые признали зацикленность на здоровом сне или ортосомнию болезнью. Новый недуг особенно распространен среди граждан США. Почти 10 процентов американцев используют специальные трекеры сна, с помощью которых делают выводы о своем здоровье. Практически никого показатели прибора не устраивают.

Ученые признали зацикленность на здоровом сне или ортосомнию болезнью. Новый недуг особенно распространен среди граждан США. Почти 10 процентов американцев используют специальные трекеры сна, с помощью которых делают выводы о своем здоровье. Практически никого показатели прибора не устраивают, сообщает Journal of Clinical Sleep Medicine.Внимательно изучив показания трекера, который отслеживает параметры сна, люди делают вид, что больны, и идут к врачу. При этом в большинстве случаев американцы сами ставили себе диагноз, чувствуя себя совершенно нормально.Зацикленные на правильном сне люди больше доверяли прибору, чем собственным ощущениям. В результате, пациенты оказывались в настолько сильной зависимости от данных трекеров, что им требовалась помощь психотерапевтов и сомноголов.Медики утверждают, что результаты профессиональных исследований сна зачастую не совпадают с оценками трекеров."Помните, что подобные гаджеты, как правило, не дают объективной оценки ритмам сна. Если доверять таким устройствам слишком сильно, есть риск развития тревожности и ипохондрии", — предупреждают врачи.