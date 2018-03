В СМИ после смерти основателя самой масштабной финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди появилась информация о том, что тело его невостребованным уже несколько дней лежит в морге и, возможно, хоронить самого одиозного махинатора 90-х придется за госсчет. Известно, что в последние годы он жил один в скромной московской квартире, а умер в больнице, куда был доставлен с остановки общественного транспорта. Родной брат Мавроди отказался его хоронить. А что же жена?

В прессе после смерти основателя самой масштабной финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди появилась информация о том, что тело его якобы невостребованным уже несколько дней лежит в морге и, возможно, хоронить самого одиозного махинатора 1990-х придется за госсчет.Известно, что в последние годы он жил один в скромной московской квартире, а умер в больнице, куда был доставлен с остановки общественного транспорта. Именно на остановке ему стало плохо с сердцем, и случайный прохожий вызвал скорую. Но спасти 62-летнего Мавроди врачи не смогли.При этом сообщалось, что родной брат Вячеслав отказался хоронить Сергея рядом с родителями в семейном захоронении на Хованском кладбище.В комментариях к этим публикациях в соцсетях пользователи задавались вопросом: а что, у Сергея Мавроди разве не было жены, других родственников? Кто-то вспоминал и про приемного сына Олега Газманова Филиппа – племянника Сергея Мавроди.В это трудно поверить, ведь красавец Филипп, который учится в Великобритании и строит карьеру фотомодели, больше похож на Олега Газманова, чем на своего родного отца – Вячеслава Мавроди, брата основателя "МММ".