У 65-летней жительницы одной из районных деревень злоумышленница похитила 15 тысяч рублей и различные бытовые предметы.

28 марта текущего года следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что 15 марта подозреваемая обратилась к 65-летней жительнице одной из деревень Вязниковского района с предложением расчистки снега около частного дома за символическую оплату. Пожилая женщина согласилась и, как только все было выполнено, расплатилась за проделанную работу продуктами питания и алкоголем, который они вместе распили.Через некоторое время хозяйка дома уснула. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленница похитила принадлежащие женщине деньги в сумме 15 тысяч рублей и некоторые бытовые предметы, после чего скрылась.Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию, оценив причиненный материальный ущерб в 16 тысяч рублей.Вскоре фигурантка была задержана сотрудниками полиции и дала признательные показания. Похищенные деньги 39-летняя местная жительница потратила на спиртное и продукты. Остальное имущество изъято.Расследование уголовного дела продолжается.