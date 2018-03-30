Экс-участники
Дома-2 Дарья и Сергей Пынзарь серьезно обосновались в Турции. Их старший сын
даже пошел в местный детский сад.
Экс-участники
"Дома-2" Дарья и Сергей Пынзарь серьезно обосновались в Турции. Их старший сын
даже пошел в местный детский сад.
Несколько
месяцев назад семейство уехало в курортный город Аланья. Дарья, Сергей и
двое детишек живут в съемных апартаментах недалеко от морского берега. Пара задумывается приобрести собственное жилье неподалеку и, похоже, не собирается возвращаться.
"Почему
именно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и тут
тепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С одной
стороны, море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать, что
красиво, это ничего не сказать, тут невероятно", – поделилась с поклонниками
экс-участница телестройки.
Мать семейства очень довольна отсутствием языкового барьера. "Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с детками
поэтому без компании остаться нет варианта", – цитирует Дарью .
Также
звезда отметила доброжелательность местного населения по отношению к детишкам. Турки более лояльны к малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное.
Местные любят детей, всех, всегда помогут, что конечно сначала было
удивительным и это даже настораживало, у нас такого к сожалению, нет…".
В
бочке меда всегда найдется место ложке дегтя – Дарья и Сергей вынуждены
постоянно мотаться на родину для решения вопросов, связанных с бизнесом. Детей
приходится оставлять с няней.
Сейчас в пригороде Антальи, где живет семья, прекрасная
погода – температура плюс 20 градусов. Даша с детьми каждый день прогуливается
по побережью, в середине мая можно будет купаться в море. "Темик пошел в турецкий детский сад и перед сном мы теперь учим
английский вместо сказок, чтобы знать слова", – рассказывает Пынзарь.