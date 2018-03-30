Экс-участники Дома-2 Дарья и Сергей Пынзарь серьезно обосновались в Турции. Их старший сын даже пошел в местный детский сад.

Экс-участники"Дома-2" Дарья и Сергей Пынзарь серьезно обосновались в Турции. Их старший сындаже пошел в местный детский сад.Несколькомесяцев назад семейство уехало в курортный город Аланья. Дарья, Сергей идвое детишек живут в съемных апартаментах недалеко от морского берега. Пара задумывается приобрести собственное жилье неподалеку и, похоже, не собирается возвращаться."Почемуименно Алания? Потому что тут невероятно красиво, это южная часть Турции и туттепло круглый год. Городок небольшой и расположен на побережье. С однойстороны, море. С другой горы и реки. Похожего места я не видела. Сказать, чтокрасиво, это ничего не сказать, тут невероятно", – поделилась с поклонникамиэкс-участница телестройки.Мать семейства очень довольна отсутствием языкового барьера. "Да и русских очень много, много молодых русских мамочек с деткамипоэтому без компании остаться нет варианта", – цитирует Дарью .Такжезвезда отметила доброжелательность местного населения по отношению к детишкам. Турки более лояльны к малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное.Местные любят детей, всех, всегда помогут, что конечно сначала былоудивительным и это даже настораживало, у нас такого к сожалению, нет…".бочке меда всегда найдется место ложке дегтя – Дарья и Сергей вынужденыпостоянно мотаться на родину для решения вопросов, связанных с бизнесом. Детейприходится оставлять с няней.Сейчас в пригороде Антальи, где живет семья, прекраснаяпогода – температура плюс 20 градусов. Даша с детьми каждый день прогуливаетсяпо побережью, в середине мая можно будет купаться в море. "Темик пошел в турецкий детский сад и перед сном мы теперь учиманглийский вместо сказок, чтобы знать слова", – рассказывает Пынзарь.