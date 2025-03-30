Двое водителей и двое детей-пассажиров пострадали в аварии в поселке Лемешки. ДТП произошло вчера, 29 марта, около 15:40, рассказали в пресс-службе УМВД области. Предварительно, 36-летний водитель

Двое водителей и двое детей-пассажиров пострадали в аварии в поселке Лемешки. ДТП произошло вчера, 29 марта, около 15:40, рассказали в пресс-службе УМВД области. Предварительно, 36-летний водитель авто «Форд Фиеста» ехал в сторону Нижнего Новгорода. Проезжая Лемешки, он «допустил столкновение» с ехавшим по встречке «Фордом Фокус». За рулем второй иномарки был 39-летний мужчина. Обоих водителей положили