Житель деревни Бакино Собинского района обратился в прокуратуру с жалобой на сгнившие опоры ЛЭП. Пока столбы не упали, ведомство организовало проверку. И несколько опор действительно

Житель деревни Бакино Собинского района обратился в прокуратуру с жалобой на сгнившие опоры ЛЭП. Пока столбы не упали, ведомство организовало проверку. И несколько опор действительно находились в аварийном состоянии – на них видны следы загнивания, трещин, а срок эксплуатации истек. А одна опора вовсе стояла на участке заявителя. В пресс-службе прокуратуры области сообщили, по фактам