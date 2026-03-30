Во Владимирской области зафиксирован рост преступности среди несовершеннолетних: в 2025 году показатель увеличился на 5,2 %. Как сообщил начальник регионального УМВД Игорь Белецкий на заседании Законодательного Собрания 26 марта 2026 года. Среди тревожных случаев — эпизоды тяжких преступлений.Выяснилось, что 10 подростков систематически сбегали из детских домов и приютов, а ещё 9 несовершеннолетних неоднократно совершали многоэпизодные преступления.В качестве меры противодействия генерал предложил депутатам взять шефство над этими подростками, по два парламентария на одного несовершеннолетнего нарушителя.