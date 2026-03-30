26 марта около 20:20 на улице Добросельской во Владимирской области произошло ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.77‑летний водитель автомобиля «Рено», ехавший со стороны посёлка Боголюбово, сбил двух подростков 14 и 15 лет — они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Старшего юношу госпитализировали, младшего после оказания медпомощи отпустили домой. Госавтоинспекция проводит проверку, обстоятельства уточняются.