С 1 апреля ожидается до +18 °C.

Антициклон принесёт во Владимирскую область практически летнее тепло. Об этом сообщают синоптики Gismeteo.С 29 по 31 марта температура воздуха достигнет +15 °C, 1 апреля ожидается до +18 °C. В последующие дни столбик термометра будет колебаться в диапазоне +14... +17 °C — при солнечной погоде и без дождей.Осадки начнутся 5 апреля с ливня (при этом температура сохранится на уровне +15 °C), а до конца месяца дожди разной интенсивности станут почти ежедневными. При этом днём температура останется достаточно тёплой — +13... +18 °C, ночью не опустится ниже +4... +6 °C.