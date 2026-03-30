В дело вмешалась прокуратура.

Мобилизованный боец СВО из Вязников получил право на единовременную выплату. Ранее ему отказывали из‑за прописки в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Мужчина с 2016 года живёт во Владимирской области, женат на жительнице Вязниковского района и на момент заключения контракта был официально трудоустроен в городе. Несмотря на это, с 2022 года региональная выплата не поступала.Прокуратура подала иск в суд. Требование признать право бойца на получение выплаты удовлетворили.