Владимир присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая состоится 24 апреля. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов о событиях Второй мировой войны, сообщили организаторы. В этом году главные темы диктанта — 130-летие со дня рождения маршала Георгия Жукова, памятные даты Великой Отечественной и отдельный блок вопросов о специальной военной операции. Вопросы касаются не только исторических