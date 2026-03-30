Госэкзамены во Владимире в 2026 году сдадут 5,4 тысячи выпускников: 1 587 одиннадцатиклассников и 3 817 девятиклассников. Об этом сообщили в пресс‑службе региона.В 11‑х классах более 55 % выпускников выбрали профильную математику. Также популярны информатика (26 %), физика (21,6 %) и биология (20 %). Среди девятиклассников лидируют информатика (почти 50 %), география (43,8 %) и биология (17 %).Для ЕГЭ открыто 10 пунктов на базе школ, для ОГЭ — 32 пункта. Для учеников с особыми потребностями по здоровью организовано 67 пунктов сдачи экзаменов на дому.