Президент России Владимир Путин традиционно посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в период с 3 по 6 июня 2026 г.

Президент России Владимир Путин традиционно посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в период с 3 по 6 июня 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.Комментируя предстоящее участие президента в форуме, Песков подчеркнул значимость этого события. По словам представителя Кремля, выступление Путина на площадке ПМЭФ является ожидаемым и традиционно важным элементом программы, который в текущем году вновь будет отличаться глубоким содержанием. В своих ежегодных обращениях на полях форума Путин традиционно затрагивает актуальные вопросы мировой экономики и места России в ней.На Петербургский международный экономический форум в 2026 г. прибудет официальная делегация из Китая, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 25 марта. Ее главой будет высокопоставленный представитель из Китая. Власти Санкт-Петербурга работают над улучшением качества связи и сервиса такси в дни проведения ПМЭФ.