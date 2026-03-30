Житель Камешково Владимирской области обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. По данным Следственного управления СК и областной прокуратуры, в марте 2025 года 49‑летний мужчина подарил 15‑летнему сыну 120 тысяч рублей на кроссовый мотоцикл «Кайо К1» — технику, не предназначенную для дорог общего пользования.Подросток купил мотоцикл и начал ездить по местным трассам. 12 мая на улице Совхозной он столкнулся с автомобилем «Лада» и получил травмы средней тяжести. Несмотря на происшествие, с ведома отца юноша продолжил поездки, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции.Отец признал вину на допросе, мотоцикл изъят. Расследование уголовного дела продолжается.