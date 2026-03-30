На 30 марта в Владимирской области из‑за весеннего половодья подтоплены территории в трёх муниципальных округах: Александровском, Судогодском и Собинском. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Затоплены два участка дорог в деревнях Мостищево и Хреново, два низководных моста, два приусадебных участка в Собинском округе, восемь участков в Судогодском округе.За сутки уровень воды поднялся на 27 см на Клязьме (район Владимира) и на 65 см на Оке (район Мурома), но пока эти показатели далеки от опасных. В ближайшие дни подтоплений на этих реках не ожидается.