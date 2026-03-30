Выплаты проиндексируют с 1 апреля.

С 1 апреля социальные пенсии в России, в том числе во Владимирской области, вырастут на 6,8 %. Об этом сообщила пресс‑служба правительства региона.Повышенную пенсию получат: те, кто может выйти на заслуженный отдых по возрасту, но не имеет достаточного стажа или пенсионных баллов; получатели выплат по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.Кроме соцпенсий, проиндексируют и связанные с ними пособия. В среднем выплаты увеличатся более чем на 1 000 рублей и составят около 1 650 рублей в месяц.