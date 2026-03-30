На оперативном совещании правительства Владимирской области обсудили подготовку к паводку. По прогнозу губернатора Александра Авдеева, подъём воды будет выше нормы — пик половодья ожидается в первой половине апреля (7–15 дней на Оке и Клязьме, 5–7 дней — на остальных реках).Уже подтоплены две дороги и два моста в Александровском и Собинском округах. В зоне риска — 38 населённых пунктов в 15 муниципалитетах. Для жителей организуют жизнеобеспечение: заранее выплатят пенсии, доставят продукты и лекарства, установят 75 мостков, развернут пункты временного размещения (на 24 тысячи человек).Для реагирования на ЧС сформирована группа из 6,5 тысячи человек и 1,9 тысячи единиц техники, ведётся мониторинг с помощью гидрологических постов и воздушного наблюдения. В бюджете зарезервировано свыше 6,7 миллиарда рублей.