Прокуратура Владимирской области добилась отмены кредита на 550 тысяч рублей, взятого многодетной матерью под влиянием мошенников.В январе 2026 года женщина, воспитывающая 10 детей, стала жертвой обмана: злоумышленник по телефону выманил у неё СМС‑коды, после чего на её имя оформили кредит, а деньги перевели на счёт мошенника.Прокуратура подала иск в Ленинский районный суд Владимира — договор признали недействительным, долг аннулировали. Банк подал апелляцию, но Владимирский областной суд оставил решение в силе. Сейчас прокуратура ожидает выполнения требований со стороны банка.