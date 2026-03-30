Прокуратура Владимирской области добилась отмены кредита на 550 тысяч рублей, взятого многодетной матерью под влиянием мошенников.
В январе 2026 года женщина, воспитывающая 10 детей, стала жертвой обмана: злоумышленник по телефону выманил у неё СМС‑коды, после чего на её имя оформили кредит, а деньги перевели на счёт мошенника.
Прокуратура подала иск в Ленинский районный суд Владимира — договор признали недействительным, долг аннулировали. Банк подал апелляцию, но Владимирский областной суд оставил решение в силе. Сейчас прокуратура ожидает выполнения требований со стороны банка.