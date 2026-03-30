Владимирская область заняла 27‑е место в рейтинге по строительству жилья. Об этом сообщили эксперты .В 2025 году в регионе ввели в эксплуатацию 957 тыс. кв. м жилья — на 6,9 % меньше, чем годом ранее. В пересчёте на каждого жителя это 0,738 кв. м, а удельный вес новостроек составил 0,9 %.Лидером рейтинга стала Ленинградская область (4,2 млн кв. м жилья за год), аутсайдером — Магаданская (всего 16 тыс. кв. м).