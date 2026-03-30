28 марта около 23:00 в Александрове Владимирской области на перекрёстке улиц Гагарина и Королёва произошло ДТП: автомобиль скорой помощи «ГАЗ Соболь» столкнулся с легковушкой.Скорая проехала на запрещающий сигнал светофора без включённых спецсигналов и сирены, а легковушка в это время поворачивала налево на разрешающий сигнал.Изначально никто не обращался за медицинской помощью, но на следующее утро помощь понадобилась 18‑летнему пассажиру легковушки. ГАИ Владимирской области проводит проверку по факту происшествия.