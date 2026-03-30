Скорая проехала на запрещающий сигнал светофора без включённых спецсигналов и сирены.
28 марта около 23:00 в Александрове Владимирской области на перекрёстке улиц Гагарина и Королёва произошло ДТП: автомобиль скорой помощи «ГАЗ Соболь» столкнулся с легковушкой.
Скорая проехала на запрещающий сигнал светофора без включённых спецсигналов и сирены, а легковушка в это время поворачивала налево на разрешающий сигнал.
Изначально никто не обращался за медицинской помощью, но на следующее утро помощь понадобилась 18‑летнему пассажиру легковушки. ГАИ Владимирской области проводит проверку по факту происшествия.