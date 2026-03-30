На улице Ленинградской,73 в Киржаче началось строительство современной спортивной площадки, которую планируют открыть уже в этом году. Сейчас на участке ведутся подготовительные работы и расчистка территории. Об этом рассказали в облправительстве. На новой площадке обустроят зоны для футбола, баскетбола и волейбола, а также установят тренажеры с QR-кодами. С помощью них жители смогут получать персональные инструкции