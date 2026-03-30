Решил Кучма в своем президентском кабинете попарить ножки. Закрыл дверь на ключ. Набрал в тазик горячей водички, достал горчичный порошок. Отдыхает, наслаждается жизнью.
Вдруг звонок по правительственной линии.
- Леонид Данилович, через час Буш прилетает, надо встречать в аэропорту!!!
- ?!?!Ок.
Через час стоят напротив трапа. Из самолета выходит амер. президент, в этот момент зам Кучмы замечает, что тот брюки забыл откатать. Деликатно на ухо говорит в полголоса:
- Вы штаны забыли откатить.
Кучма поворачивается задом, немного нагибается, снимает штаны.
- ЧТО, СТОЛЬКО ДОЛЖНЫ ???
