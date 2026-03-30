31 марта в 11:00 в ковровском спорткомплексе «Молодёжный» состоится региональный фестиваль ГТО «Все плюсы зрелого возраста». Более 120 участников в составе десяти команд со всей области поборются за звание самых спортивных и активных атлетов. Об этом поделились в Минспорта области. Программа соревнований включает состязания в плавании, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа, поднимании туловища