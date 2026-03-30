В Московской области продолжается реализация проекта Умный ФОК, в рамках которого к концу года камерами с искусственным интеллектом будет оснащен 281 спортивный объект, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов.

В Московской области продолжается реализация проекта "Умный ФОК", в рамках которого к концу года камерами с искусственным интеллектом будет оснащен 281 спортивный объект, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов.«Цель — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нем было расписано. Автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи у нас загружены, работают ритмично, доступность высокая, а где нужно предпринять определенные действия», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По данным пресс-службы областного правительства, сейчас из 500 спортобъектов региона камеры с ИИ установлены в 200.Система в реальном времени считает посетителей, передает данные в АИС «Мой спорт» и выводит на дашборд. Власти Подмосковья считают, что это позволяет перераспределять нагрузку, выявлять потребность в новых комплексах и эффективнее распределять финансирование.На основе цифрового анализа в незагруженные часы в ФОКах начали проводить занятия для школьников, студентов, работников предприятий, участников «Активного долголетия» и ветеранов СВО. В воскресенье акцент сместили на соревнования и семейный спорт.В 2026 году планируется оснастить камерами еще 81 объект. ИИ-агент будет самостоятельно давать рекомендации по повышению эффективности работы. По прогнозам, это позволит повысить загрузку спортсооружений на 15%.Проект «Умный ФОК» размещен на федеральной платформе «Цифровой регион» и уже используется в других субъектах РФ. Доступность спортивных объектов является одной из задач госпрограммы «Спорт России».