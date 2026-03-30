Региональное МЧС держит на контроле 4 затопленных участка. Напомним, 27 марта стало известно о переливе автомобильного моста в Александровском округе, который являлся единственной переправой через реку Малый Киржач из деревни Рождествено в город. За выходные обстановка не изменилась. Как сообщают пользователи соцсетей, местные жители вынуждены перебираться на другой берег по перилам моста над сильным течением.