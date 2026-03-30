Центр правовой поддержки, расположенный в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» на улице Большой Московской во Владимире, оказывает бесплатную юридическую помощь землякам. Со своими проблемами сюда обращаются участники СВО и их родственники, многодетные семьи, пенсионеры и все граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.Сотрудники Центра — настоящие профессионалы. Они проводят индивидуальные юридические консультации с жителями, а также оказывают содействие в оформлении документов, получении льгот и пособий. Кроме того, специалисты помогают тем людям, у кого возникли вопросы в процессе взаимодействия с банками и коллекторами.«В Центре ощущается дух Закона и Порядка. Правовую поддержку в нём находит каждый. Кстати, инициатором создания Центра стал депутат Владимирского горсовета Евгений Станчев. В очередной раз я убедился в том, что партия — это, конечно же, люди, которые стараются сделать добро и оказать необходимую помощь тем, кто в этом нуждается», — отметил на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.