Житель Владимирской области отстоял свои права в суде после увольнения во время испытательного срока. Подробности рассказали в прокуратуре региона.Мужчина устроился операционным директором в компанию в октябре 2025 года на дистанционную работу с двухмесячным испытательным сроком. В ноябре работодатель сначала предложил ему уволиться по собственному желанию из‑за нехватки финансирования, а после отказа — уволил по причине неудовлетворительных результатов испытания.Суд встал на сторону сотрудника: не было выявлено фактов ненадлежащего исполнения им обязанностей. Приказ об увольнении отменили и изменили основание на увольнение по желанию работника. Кроме того, работодатель обязан выплатить истцу все положенные компенсации. Решение суда пока не вступило в законную силу.