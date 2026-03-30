10 подростков систематически сбегали из детских домов, ещё 9 неоднократно совершали тяжкие преступления.

26 марта 2026 года в правительстве Владимира прошло заседание Законодательного Собрания, на котором начальник регионального УМВД Игорь Белецкий представил отчёт о работе ведомства за 2025 год.По данным УМВД, общее число преступлений во Владимирской области снизилось на 8,5 % — до 14 684 случаев. Отмечено сокращение: убийств — на 5 %; наркопреступлений — на 25 % (раскрываемость достигла 70 %, ликвидировано 4 нарколаборатории); уличной преступности — на 13 %; правонарушений в состоянии алкогольного опьянения — на 27 %; дистанционных хищений — на 10 %.Вместе с тем зафиксирован рост подростковой преступности на 5,2 %: 10 подростков систематически сбегали из детских домов, ещё 9 неоднократно совершали тяжкие преступления.