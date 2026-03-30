Власти Владимира предлагают ввести штрафы для операторов проката самокатов — инициатива внесена в ЗакСобрание области и может быть рассмотрена на апрельском заседании.Согласно предложению, операторов будут штрафовать: за оставление самокатов вне специальных парковок — должностных лиц на 5–10 тысяч рублей, организации на 10–20 тысяч рублей; за несвоевременное перемещение брошенных самокатов (если они остаются в общественных местах более двух часов) — должностных лиц на 10–20 тысяч рублей, организации на 20–40 тысяч рублей.Мера призвана упорядочить размещение средств индивидуальной мобильности в городе.