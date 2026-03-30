Сотрудники МКУ «Зеленый город» начали обмывать кроны деревьев после зимы. Специалисты очищают растения в парках и скверах, чтобы они могли лучше «дышать» и правильно развиваться. Юлия

Сотрудники МКУ «Зеленый город» начали обмывать кроны деревьев после зимы. Специалисты очищают растения в парках и скверах, чтобы они могли лучше «дышать» и правильно развиваться. Юлия Бондаренко, главный специалист, фитопатолог МКУ «Зеленый город» В число оздоровительных мероприятий для древесных растений, произрастающих на городских локациях, относится обмыв кроны, для того, чтобы смыть с них грязь, пыль.