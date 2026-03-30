Правительство Владимирской области сообщает, что на одном из полигонов инженерных войск проходит боевое слаживание роты беспилотных летательных аппаратов.Это завершающий этап трёхмесячного курса подготовки операторов БПЛА на базе учебного центра Московского военного округа. Специалисты с опытом участия в СВО обучили военнослужащих основам аэродинамики и устройству разных типов дронов. Перед слаживанием операторы отработали навыки на симуляторе — выполнили десятки часов налётов в условиях, имитирующих реальные боевые.Боевое слаживание предполагает отработку комплексных совместных действий различных групп и расчётов БПЛА в составе подразделений.