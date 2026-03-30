Владимирские школьницы стали лучшими на масштабном фестивале технического творчества в Екатеринбурге. Воспитанницы «Кванториума-33» разработали проект инновационного автомобиля и завоевали первое место. Об этом поделились в облправительстве. Варвара Калкиш, Аниса Замалеева и Виктория Левицкая под руководством педагога Анны Лычагиной создали уникальный концепт автокара для реального заказчика. Эксперты фестиваля высоко оценили профессиональный подход юных дизайнеров. Прокомментируйте новость