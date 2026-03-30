Коллекционер старинных книг спрашивает своего приятеля, нет ли у него
книг такого рода.
- Теперь уже нет, - отвечает друг, - неделю назад я выбросил библию,
которая валялась у меня хрен знает сколько, кажется, это было издание...
Гут... как его... Гутен...
- Гутенберга? Ты выбросил библию Гутенберга? Да ведь это же была первая
из напечатанных книг! Ей цены нет! Сейчас за один экземпляр этого
издания дают 4 миллиона долларов!
- Ну, за мою, я думаю, никто бы и ломаного гроша не дал, потому что
какой-то мудак исписал в ней все поля. Кажется, его звали Мартин Лютер.
еще анекдот!