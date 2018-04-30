Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением шествий и митингов 1 мая 2018 года будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:- с 06.30 до 13.00 по Кремлевской и Москворецкой набережным, улице Ильинка, Варварка, Москворецкой улице, Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту;- с 08.00 до 13.00 по улицам Тверская и Моховая;- с 09.00 до 13.00 по Калужской площади и улице Большая Якиманка;- с 10.30 до 15.00 по улице Большая Полянка, Малому и Большому Каменным мостам, улицам Серафимовича, Моховой, Охотный Ряд, Воздвиженка, Знаменка, Театральной и Болотной площади;- с 11.00 до 16.00 по улице Заморенова, Трехгорному Валу, площади Краснопресненской Заставы.Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81