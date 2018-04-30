Певица Валерия, отметившая в апреле 50-летие, продолжает радовать поклонников своим безупречным видом. Очередное фото артистки произвело фурор в Сети.

Певица Валерия, отметившая в апреле 50-летие, продолжает радовать поклонников своим безупречным видом. Очередное фото артистки произвело фурор в Сети.Валерия опубликовала в своем микроблоге совместный снимок с Иосифом Пригожиным, Аллой Михеевой и Юлией Барановской. Поклонники певицы забросали ее восхищенными комментариями.По мнению фанатов, Валерия в рваных джинсах, модных кроссовках и стильном голубом пальто затмила даже многодетную Юлию Барановскую, которая считается одной из самых стильных телеведущих."Валерия, какая же Вы хорошенькая! Очень Вам идет это небесно-голубое пальто. Потрясающе", "Лучше всех на этом фото Валерия", "Что то у всех такие изможденные худые лица кроме Пригожина", "У Барановской крайне не приятные губы", – написали фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).Напомним, 17 апреля Валерии исполнилось 50 лет. К юбилею несколько федеральных телеканалов подготовили документальные фильмы о судьбе исполнительницы. Вечеринка по случаю дня рождения певицы прошла с невероятным размахом. Гостями торжества стали представители элиты российского шоу-бизнеса.