Госдеп США подтвердил доставку противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Об этом также сообщают источники из Украины и США, пожелавшие оставаться анонимными.

Госдеп США подтвердил доставку противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину, передает "Радио Свобода". Об этом также сообщают источники из Украины и США, пожелавшие оставаться анонимными.Ранее, в начале марта, Госдеп одобрил поставку вооружения Украине на сумму 47 миллионов долларов. Киев запросил у Вашингтона 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей, передает "Интерфакс".