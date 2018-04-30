В Грозном состоялась встреча 28-го тура чемпионата РФПЛ между местным Ахматом и екатеринбургским Уралом. Соперники больше думали о сохранении собственных ворот, чем об угрозах чужим. В итоге зрители так и не дождались забитых мячей. Итоговый счет – 0:0.

В Грозном состоялась встреча 28-го тура чемпионата РФПЛ между местным "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом". Соперники больше думали о сохранении собственных ворот, чем об угрозах чужим. В итоге зрители так и не дождались забитых мячей. Итоговый счет – 0:0."Урал" остался на восьмом месте, набрав 37 очков после 28 матчей. "Ахмат" расположился на десятой строчке с 35 баллами. В следующем туре екатеринбургская команда дома примет пермский "Амкар", а футболисты из Грозного отправятся в гости к махачкалинскому "Анжи".