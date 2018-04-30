Сирийские военные под гарантии российского Центра по примирению сторон убедили часть боевиков покинуть южные районы Дамаска и лагерь Ярмук в обмен на эвакуацию нескольких тысяч мирных жителей. Съемочной группе ВГТРК удалось побывать на территории, которую пока еще контролируют боевики.

Сирийские военные под гарантии российского Центра по примирению сторон убедили часть боевиков покинуть южные районы Дамаска и лагерь Ярмук в обмен на эвакуацию нескольких тысяч мирных жителей. Участников незаконных бандформирований и членов их семей перевезут из сирийской столицы в провинцию Идлиб, как это уже было с террористами из других районов. Съемочной группе ВГТРК удалось побывать на территории, которую пока еще контролируют боевики.Тяжелые бои на юге столицы: подразделения республиканской гвардии и 4-й дивизии штурмуют позиции террористов ИГИЛ (запрещена в России) в лагере Ярмук.Это последний столичный оплот боевиков. После освобождения кварталов Дамаск перестанет быть прифронтовым городом. Наступление идет тяжело, воевать бойцам правительственных сил приходится в условиях плотной старой городской застройки. Каждый дом может стать укрепленной огневой точкой радикалов. Здания буквально приходится сносить огнем.— На снаряде — имена погибших бойцов правительственных сил. Смысл послания: это вам за парней.Боевики примерно в 150 метрах, они превратили дома в укрепленные оборонительные сооружения. Причем снайперы у них не на верхних этажах, а в цоколе, поэтому очень сложно уничтожить огневые точки. Приходится фактически уничтожать строения — только потом можно продвигаться.Соседние кварталы Ялда, Баббила и Бейт-Сахам уже много лет не под контролем правительственных сил, но террористам ИГИЛ от этого не легче. Перед началом штурма лагеря Ярмук прошли успешные переговоры — во многом благодаря российским офицерам — с боевиками группировок, что находятся у Ярмука.Эту территорию на юге Дамаска контролируют боевики ряда группировок. Рядом — лагерь Ярмук, там террористы так называемого "Исламского государства" (запрещено в РФ). Члены "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам" сейчас заканчивают передачу своих позиций на линии противостояния с террористами псевдохалифата бойцам сирийской армии.В результате переговоров и процесса политического урегулирования под контроль возвращаются несколько районов на юге Дамаска. Наша съемочная группа побывала на территории, которую пока еще контролируют боевики."Кто-то хочет уехать, но многие готовы остаться с правительством защищать свою Родину от террористов. Мы знаем, что в переговорах участвуют русские, и это — гарантия того, что все будет в рамках договоренностей", — говорит Мухаммад Насир.Башар возглавляет гуманитарную группу, которая помогает мирным жителям, что бегут от террористов ИГИЛ. "Там, в Ярмуке, очень тяжелая ситуация и люди хотят убежать, но часто не могут — боевики не дают. Всех, кто приходит к нам мы размещаем и стараемся помочь", — рассказывает он.Ахмед Аль Фреджи — один из лидеров оппозиционной группировки. Он говорит: люди готовы к примирению, и здесь более не хотят войны.Уже в ближайшее время боевики, которые не пожелали оставаться в столице, на автобусах направятся в сторону Идлиба. Те же члены формирований, что решат остаться, смогут воспользоваться амнистией и перейти на сторону правительственных сил.В освобожденные районы Восточной Гуты и город Думу, по подсчетам Минобороны России, вернулись уже 63 тысячи мирных жителей — те, кто несколько лет был лишен дома и жил под контролем террористов. Воссоединяются целые семьи. Находят родных, о чьей судьбе ничего не было известно. Сирийские профсоюзы заявляют о потребности в рабочей силе и обещают обучить строительным специальностям всех, кто готов участвовать в восстановлении освобожденных районов.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть