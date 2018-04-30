Чемпион мира сборная Германии потеряла двух футболистов. Не смогут выступить на чемпионате мира защитник Джером Боатенг и нападающий Ларс Штинль.

Чемпион мира сборная Германии потеряла двух футболистов. Не смогут выступить на чемпионате мира защитник Джером Боатенг и нападающий Ларс Штинль.Травма бедра защитника "Баварии" Джером Боатенга, полученная им в первом полуфинале Лиги чемпионов, оказалась достаточно серьезной. 29-летний футболит пропустит остаток сезона и вероятно не сможет сыграть на чемпионате мира. В недавнем товарищеском матче со сборной Бразилии Боатенг был капитаном немецкой сборной.Не сможет выступить на чемпионате мира нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Ларс Штиндль. Во время матча с "Щальке" 29-летний Штиндль повредил связки лодыжки. Лечение займет два месяца, и участие Ларса в чемпионате мира исключено.