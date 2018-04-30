Вокруг наследства Михаила Задорнова сложилась странная ситуация. Все, что нажил сатирик, может достаться его бывшей жене Велте.

Вокруг наследства Михаила Задорнова сложилась странная ситуация. Все, что нажил сатирик, может достаться его бывшей жене Велте.Дело в том, что единственная дочь Михаила Задорнова в устной форме отказалась от наследства. Инициативу дочери поддержала и вторая жена юмориста Елена Бомбина. В итоге документы для оформления наследства предоставила лишь Велта Задорнова, с которой сатирик развелся много лет назад.Что бы пролить свет на ситуацию журналисты отправились на юридическую консультацию. "Как же бывшая жена может претендовать на наследство?" – задали они вопрос специалистам. Оказывается, развод – не повод отказываться от нажитого бывшим супругом."Крайне редко, но бывает, что бывшая жена получает наследство экс-мужа. Это происходит, если других наследников нет или все они отказались от наследства. Претендовать на наследство бывшая жена может и в том случае, если, например, при жизни покойного она как минимум год находилась на иждивении бывшего мужа и получала от него регулярные денежные выплаты", – пояснил юрист.Ранее сообщалось, что Велта отказываться от наследства точно не собирается. Ходили даже слухи, что Задорнов оставил прямое распоряжение выделить ей долю. "Велка – родной человек", – очень часто повторял сатирик.Отметим, что Михаил Задорнов оставил очень внушительное наследство. На кону – больше 100 миллионов рублей. Это недвижимость и права на интеллектуальное наследие юмориста. Претенденты на это богатство должны были заявить о себе в течение полугода после смерти сатирика. Кто получит наследство Михаила Задорнова станет известно в мае 2018 года.