Международный день джаза, символично стартовавший в Петербурге, пройдет на высокой творческой ноте и станет запоминающимся событием для всех его участников и гостей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к гостям одного из крупнейших фестивалей импровизационной музыки.

Международный день джаза, символично стартовавший в Петербурге, пройдет на высокой творческой ноте и станет запоминающимся событием для всех его участников и гостей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к гостям одного из крупнейших фестивалей импровизационной музыки. Он отметил, что Россия по праву славится целой плеядой одаренных и самобытных артистов.30 апреля поклонники музыкальной импровизации празднуют Международный день джаза, напоминает "Россия 1". В этом году, по решению ЮНЕСКО, столицей жанра стал город на Неве, где почти 90 лет назад впервые в нашей стране зазвучал знаменитый "профессорский" джаз-оркестр.В Петербурге одновременно развернулись десятки площадок с биг-бендами, а по улицам колесит старинный трамвай, в котором пассажиры слушают живую музыку. Для поклонников джаза 14-кратный обладатель Grammy Херби Хэнкок, бас-гитарист Маркус Миллер, саксофонист Игорь Бутман и основатель петербургской Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин приготовили полуторачасовой гала-концерт в Мариинке.