Молодой дуб, посаженный на лужайке Белого дома несколько дней назад президентами США и Франции, помещен на фитосанитарный карантинный контроль. Такое объяснение исчезновению саженца, подаренного Эмманюэлем Макроном Трампу во время государственного визита президента Франции в США, дал франкоязычной версии крупнейшей американской интернет-газеты The Huffington Post источник в Елисейском дворце.Ранее британская The Daily Mail опубликовала фото с места посадки деревца: на нем видна лишь немного вытоптанная лужайка и желтоватая трава. Информагентство Reuters распространило фотографию, где на месте посаженного дерева виден лишь круг свежевскопанной земли, передает ТАСС.В США существуют жесткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли, поясняет The Huffington Post. Дуб, привезенный Макроном— не исключение. По данным источника в Елисейском дворце, карантин скоро завершится, а пострадать от очередной пересадки саженец не должен. Временно посадить растение у Белого дома санитарная служба США разрешила в виде исключения и только по настоянию президента Трампа.Президент Франции вместе со своей супругой Брижит посетил США с государственным визитом. В подарок Трампу был передан саженец дуба из знаменитого леса Белло, где в 1918 году произошла знаменитая битва при Белло Вуд — первое крупное сражение с участием американских солдат в Первой мировой войне. Там погибли девять тысяч американских морских пехотинцев. Как сообщил в "Твиттере" сам Макрон, дуб в Белом доме должен был быть "напоминанием о связях, соединяющих" Францию и США.