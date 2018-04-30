На фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush ушла в отставку глава МВД Великобритании Амбер Радд. Премьер-министр страны Тереза Мэй отставку приняла.

На фоне скандала вокруг так называемого "поколения Windrush" ушла в отставку глава МВД Великобритании Амбер Радд. Премьер-министр страны Тереза Мэй отставку приняла.На минувшей неделе в распоряжение британских СМИ попали документы МВД страны, свидетельствующие о том, что ведомство устанавливало целевые показатели числа депортаций мигрантов — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в Соединенное Королевство после Второй мировой войны для возмещения нехватки рабочей силы. В минувшую среду Амбер Радд утверждала, что никаких целевых показателей нет, но уже в пятницу, 27 апреля извинилась за то, что была не в курсе существования целевых показателей на количество депортаций из страны, сообщает РИА Новости.Windrush — название корабля, доставившего 22 июня 1948 года в Великобританию 492 мигранта. Как выяснилось недавно, многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство в период с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты.