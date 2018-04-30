В ходе проведения мероприятия, которое прошло во всех округах столицы, сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы было выявлено 1631 нарушение...

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники столичной Госавтоинспекции проверили соблюдение Правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями.В ходе проведения мероприятия, которое прошло во всех округах столицы, сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы было выявлено 1631 нарушение. Из них 758 было допущено водителями, которые не уступили дорогу пешеходам, а также 873 нарушения Правил дорожного движения выявлено со стороны пешеходов.В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы особое внимание уделяли таким нарушениям, как переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. С юными пешеходами, а также с их родителями были проведены разъяснительные беседы.Сотрудники полиции напомнили водителям о необходимости быть внимательнее к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно в местах, где возможно неожиданное появление детей.Госавтоинспекторы призвали всех участников дорожного движения проявлять уважение друг к другу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81