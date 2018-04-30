Приходите в мой дом, мои двери открыты – эти строчки из песни известного шансонье Михаила Круга полюбились многим. И к нему действительно шли: кто-то с просьбой о помощи, а кто-то – просто поблагодарить. Но однажды в доме певца оказались люди с совсем не добрыми намерениями. И этот нежданный визит оказался для признанного барда роковым.

"Приходите в мой дом, мои двери открыты" – эти строчки из песни известного шансонье Михаила Круга полюбились многим. И к нему действительно шли: кто-то с просьбой о помощи, а кто-то – просто поблагодарить. Но однажды в доме певца оказались люди с совсем не добрыми намерениями. И этот нежданный визит оказался для признанного барда роковым.Вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг выступил наконцерте в Твери по случаю Дня города, после чего сразу же поехал домой. Жилшансонье на окраине, на улице Освобождения. В доме в тот момент были тещапевца, его жена Ирина и трое детей – один общий ребенок и двое от прошлых браков.Между 23:00 и 0:15 двое неизвестных проникли в комнату натретьем этаже. Там они столкнулись с тещей Круга, бросились на женщину иначали ее избивать. На крики прибежали Михаил и Ирина. Преступники, по всейвидимости, растерялись и открыли огонь. Ирина не пострадала, а Михаил получилдва тяжелых огнестрельных ранения. После этого злоумышленники поспешилипокинуть дом и скрылись в неизвестном направлении.Круг смог добраться до соседа Вадима Русакова.Тот отвез шансонье в Тверскую городскую больницу №6. Врачи несколько часовборолись за жизнь певца, он перенес несколько операций. Но ничего не помогло:утром 1 июля бард скончался.По городу тем временем уже вовсю ползли самыеразнообразные слухи и спекуляции на тему того, что произошло в ночь на 1 июляна улице Освобождения и кто мог быть причастен к столь дерзкому убийству. Всебыли ошарашены: как же так, любимец тверичей, популярнейший шансонье, дружившийсо многими ворами в законе, кто же посмел поднять на него руку?Высказывалось множество различных версий. По однойиз них, певец вел себя "не по масти": пел о воровском мире, о жизни вневоле, при этом сам никогда не сидел. Другие утверждали, что Круга убили забизнес. Якобы он собирался наладить выпуск водки "Круговка", чтомогло нанести удар по местным водочным воротилам. Сам певец,кстати, подтверждал, что действительно собирался попробовать себя в алкогольномбизнесе.Еще одна популярная версия гласила, что причинойубийства шансонье стал его новый, еще не выпущенный диск. Якобы пластинкухотели украсть, а затем потребовать с Круга солидный выкуп. Вот толькодомушники не рассчитали силы, погорячились, и все в итоге закончилось трагедией,хотя убивать барда никто не хотел. Случайное и роковое стечение обстоятельств.Следствие путалось в догадках, строилопредположения, опрашивало свидетелей, но так и не смогло докопаться до истины.Долгое время дело об убийстве шансонье числилось в категории нераскрытых.Многие уже потеряли надежду, что злоумышленников найдут, что они ответят засодеянное. Впрочем, многие говорили, намекая на дружбу Круга с влиятельнымипредставителями криминального мира, что преступников уже давно нет в живых. Мол,вычислили и отомстили и без участия правоохранительных органов.С мертвой точки дело сдвинулось в 2012 году – спустя10 лет после убийства. В сентябре в СМИ прошла информация, что следствиюизвестны имена злоумышленников. В феврале 2014 года приговоренный кпожизненному заключению киллер банды "Волки" Александр Осипов дал интервьюгазете "Комсомольская правда", где заявил, что Круга убил еще один киллер"Волков" – Дмитрий Веселов по кличке Весел.Веселов, по словамОсипова, как-то признался ему, что своими руками прикончил шансонье по приказуАлександра Костенко – лидера группировки.Предшествовал трагедии банальный шантаж. В мае 2002года Круг был вместе с Костенко и Веселовым в бане. Тогда криминальныйавторитет предложил шансонье, чтобы тот отчислял ему долю заработанного наконцертах. Певец отказался.И тогда главарь "Волков" разработал план.Пока Круг будет выступать на Дне города, в его дом должны забраться подосланные"шестерки" и ограбить жилище, вынести оттуда что-нибудь ценное. Послечего Костенко бы "помог" шансонье вернуть похищенное, чем заслужил быего доверие и расположение, а значит, и согласие платить "мзду".Остается вопрос – кем был второй нападавший. Пословам Осипова, его точного имени он не знает, но полагает, что это – нектоСергей, друг Весела, помогавший ему контролировать девушек легкого поведения натрассе Москва-Петербург в районе Твери.Следователи предполагают, что второго исполнителяубийства уже нет в живых. Веселова же убил сам Осипов. По его словам, в качестве мести за Круга. Нет в живых и лидера "Волков" Костенко, которого убили в 2006 году. Это дело по-прежнему не раскрыто.Михаил Круг был похоронен 3 июля наДмитрово-Черкасском кладбище Твери. Траурная процессия из автомобилей растянулась нанесколько километров. Его провожали многие музыканты, артисты, тогдашнийгубернатор региона Владимир Платов.После гибели шансонье его друзья и близкие создалифонд памяти Круга. С их подачи в июне 2007 года в центре города на бульвареРадищева был установлен памятник барду. Позже монумент перенесли на улицуТрехсвятскую. Застывший в бронзе шансонье держит в своих руках гитару. На еголице та самая легкая, очаровательная улыбка, а добрые глаза смотрят куда-товдаль.7 апреля 2018 года шансонье исполнилось бы 56 лет."Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, провеселую жизнь и нелепую смерть..."